«Ислочь» — «Витебск»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Ислочь» — «Витебск».
Ставка: хотя бы одна команда не забьет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.
«С 2016 года соперники успели встретиться восемь раз, и за это время «волки» одержали три победы против четырех у «северян», один матч не выявил сильнейшего.
Примечательно, что только в одном матче из восьми забивали обе команды, и было это в конце апреля 2016 года, то есть четыре года назад. Однако букмекеры оценивают ставку «обе забьют — нет» скромным коэффициентом 1.57. Попробуем выкрутиться.
Поднять его можно комбинированной ставкой «хотя бы одна команда не забьет + тотал меньше 2.5 мяча». Такой вариант представлен в букмекерских конторах с играбельным коэффициентом 1.90. Не стоит ждать от кого-то из соперников внушительной результативности: в пяти турах белорусского чемпионата у них на двоих всего 11 мячей».
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