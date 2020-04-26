«Ислочь» — «Витебск»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Ислочь» — «Витебск».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

«С 2016 года соперники успели встретиться восемь раз, и за это время «волки» одержали три победы против четырех у «северян», один матч не выявил сильнейшего.



Примечательно, что только в одном матче из восьми забивали обе команды, и было это в конце апреля 2016 года, то есть четыре года назад. Однако букмекеры оценивают ставку «обе забьют — нет» скромным коэффициентом 1.57. Попробуем выкрутиться.



Поднять его можно комбинированной ставкой «хотя бы одна команда не забьет + тотал меньше 2.5 мяча». Такой вариант представлен в букмекерских конторах с играбельным коэффициентом 1.90. Не стоит ждать от кого-то из соперников внушительной результативности: в пяти турах белорусского чемпионата у них на двоих всего 11 мячей».