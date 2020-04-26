«Торпедо-БелАЗ» — «Рух»: статистика, во сколько начало матча, котировки букмекеров

В матче шестого тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» примет «Рух». Начало встречи — в 16:00 мск.

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Торпедо-БелАЗ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех «Руха» оценён букмекерами коэффициентом 4.60. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.16.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 26 апреля «Торпедо-БелАЗ» — «Рух» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.82, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.41.

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