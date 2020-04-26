«Торпедо-БелАЗ» — «Рух»: прогноз и ставка на матч 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч шестого тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Рух». Начало встречи — в 16:00 мск.

Ставка: «Торпедо-БелАЗ» забьёт ровно один гол за 2.41.

«Достаточно сказать, что подопечные Александра Седнёва — самая низовая команда Высшей лиги Беларуси. Добиться этого статуса крайне непросто, поскольку с результативностью в чемпионате страны в принципе дела обстоят далеко не лучшим образом. В пяти матчах с участием «Руха» зрители увидели всего четыре гола — по два в обе стороны.



Во всех случаях не просто проходила ставка «обе забьют — нет». Всё ещё круче — ни разу не забивалось хотя бы двух мячей. Неудивительно, что отчаявшиеся букмекеры понизили планку и дают коэффициент 1.70 на тотал больше 1.5 гола. Для экспресса «обе забьют — нет» за 1.64 смотрится прекрасно.



Соперники на двоих провели в чемпионате Беларуси 10 матчей, и во всех случаях этот вариант срабатывал. Риск кажется минимальным, поскольку обе команды пляшут от печки и отличаются дисциплиной. Скорее всего, основным источником остроты станут стандарты и дальние удары. Подойти к штрафной через мелкий пас будет сложно.



Преимущество в индивидуальном мастерстве и фактор домашнего поля поможет хозяевам отличиться. ИТБ 1 гола «Торпедо-БелАЗ» за 1.70 кажется нормальным вариантом. Но рискнём и возьмём ставку «хозяева забьют ровно один гол», на которую дают мощный коэффициент 2.41».