«Слуцк» — «Белшина»: прогноз Артура Петросьяна на матч Высшей лиги Беларуси

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Слуцк» — «Белшина».



Ставка: «Слуцк» не проиграет и тотал меньше 2.5 за 1.72



«Слуцк», самая горячо поддерживаемая сейчас команда на планете Земля, будет играть с «Белшиной» из замечательного города Бобруйск. Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы. Казалось бы, здесь всё должно быть просто, но я бы с другой стороны взглянул на этот матч.



Заметил интересную особенность: «Слуцк» хоть и возглавляет турнирную таблицу, но по ожидаемым голам и создаваемым моментам не входит даже в пятёрку лучших команд лиги. О чем это говорит? О том, что на данный момент «Слуцк» выжимал максимум из минимума. Особо впереди команда моментов не создавала, но грамотно всё реализовывала. Это говорит о хорошей реализации и о везении, без которого такие показатели не достигаются.



Что касается «Белшины», то хоть эта команда и находится на последнем месте турнирной таблицы, но ни в одном из матчей, состоявшихся на данный момент, соперники «Белшины» не имели даже два ожидаемых гола. Это говорит о том, что «Белшина» многого соперникам не позволяет и грамотно обороняется. По проценту выигранных единоборств в обороне «Белшина» находится в тройке лучших на данный момент. С разрушением у «Белшины» всё в порядке, а с везением не очень. Тот минимум, который соперники создавали, они реализовывали.



Если всё сложить, то можно предположить, что много создать «Слуцку» не удастся, если «Белшина» будет играть так же, как и до этого матча. Ставка, которая, как мне кажется, напрашивается, — «Слуцк» не проиграет и тотал меньше 2,5».



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