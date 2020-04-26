Ставки и прогнозы на футбол 26 апреля: расписание футбольных матчей, котировки букмекеров

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 26 апреля.



В Высшей лиге чемпионата Беларуси тремя матчами завершится программа шестого тура. Первая игра начнётся в 14:00 мск, остальные поединки начнутся с интервалом в два часа. «Слуцк» примет «Белшину», «Торпедо-БелАЗ» встретится с «Рухом», а «Ислочь» — с «Витебском». Ещё три встречи состоятся в Первом дивизионе Беларуси. Стартуют они в 15:00, 16:00 и 17:00 мск соответственно.



Три матча пройдут в чемпионате Таджикистана, каждый из них начнётся в 14:30 мск. «Худжанд» примет «Регар-ТадАЗ», «Душанбе-83» — «ЦСКА-Памир», а «Локомотив-Памир» — «Хатлон». Дальше последует пауза, поскольку накануне в стране приостановили массовые мероприятия и пятый тур уже официально отложен.



В Туркмении ситуация лучше, здесь первенство возобновили на прошлой неделе. Двумя матчами завершится программа пятого тура: в 15:15 мск стартует игра «Ашхабад» — «Небитчи», а 15 минут спустя раздастся стартовый свисток для футболистов «Шагадама» и «Мерва».



Продолжаются соревнования в Никарагуа. Здесь в ночь на 27 апреля состоится полуфинальный матч чемпионата страны между «Вальтер Ферретти» и «Манагуа». Часом ранее стартует полуфинал молодёжного первенства между «Хувентусом Манагуа» и «Реалом Эстели».



И последний вариант для любителей профессионального футбола — чемпионат Китайского Тайбэя. Здесь пройдут сразу четыре встречи Премьер-лиги, каждая из которых начнётся в 11:00 мск.