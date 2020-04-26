«Слуцк» — «Белшина»: прогноз и ставка на матч 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч шестого тура чемпионата Беларуси, в котором «Слуцк» 26 апреля примет «Белшину». Начало встречи — в 15:00 мск.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.07

«После пяти туров «Белшина», имея в активе всего два очка, занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. При этом однозначно топовых соперников на своём пути она ещё не встречала, уступив «Минску» (1:3), «Торпедо-БелАЗ» (0:1) и «Городее» (0:1). Вничью завершились поединки с «Неманом» и «Смолевичами» (оба раза — по 1:1 при равном футболе).



Статистика очных встреч на стороне «Слуцка»: на своём поле они добыли три победы при одной ничьей. Правда, было это довольно давно — после 2016 года соперники не пересекались. У бело-синих из-за дисквалификации не сыграет основной защитник Денис Образов, но на расклад сил это повлиять не должно.



Гости отдадут мяч и будут действовать вторым номером, что чревато закрытым дебютом с минимумом опасных моментов. А уже после перерыва, на фоне усталости и замен, событий должно стать побольше. На наш взгляд, предпосылок для быстрого гола немного. Пожалуй, стоит выбирать между вариантами «гол в первые 35 минут — нет» за 2.43 и «ничья в первом тайме за 2.07».