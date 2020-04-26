«Шагадам» — «Мерв»: прогноз и ставка на матч чемпионата Туркмении по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч пятого тура чемпионата Туркменистана, в котором «Шагадам» примет «Мерв». Начало игры — в 15:30 мск.

Ставка: ничья за 4.00

«С 2010 года соперники успели встретиться 38 раз, и тут всё гладко: 12 побед на счету «Шагадама» и 14 — на счету «Мерва». Ещё 12 матчей завершались миром. Команды действительно близки по общему уровню.



Примечательно, что четыре матча из последних шести не выявили победителей. Команды на данный момент смотрятся более-менее равными, а потому вариант с ничьей за почтительный коэффициент 4.00 не выглядит таким уж сумасшедшим. Альтернативный выход — Х2 за прибыльный коэффициент 2.44.

За 38 матчей между собой команды наколотили друг другу 81 гол, что в среднем за игру составляет немногим больше двух штук (2,13 мяча, если быть точным). При таких раскладах тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.85 выглядит весьма заманчиво. Статистика выступлений «Шагадама» и «Мерва» в нынешнем розыгрыше чемпионата Туркмении — на нашей стороне: всего два гола на двоих после четвёртого тура. Маловато будет».