«Шагадам» — «Мерв»: прогноз и ставка на матч чемпионата Туркмении по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч пятого тура чемпионата Туркменистана, в котором «Шагадам» примет «Мерв». Начало игры — в 15:30 мск.
Ставка: ничья за 4.00
«С 2010 года соперники успели встретиться 38 раз, и тут всё гладко: 12 побед на счету «Шагадама» и 14 — на счету «Мерва». Ещё 12 матчей завершались миром. Команды действительно близки по общему уровню.
Примечательно, что четыре матча из последних шести не выявили победителей. Команды на данный момент смотрятся более-менее равными, а потому вариант с ничьей за почтительный коэффициент 4.00 не выглядит таким уж сумасшедшим. Альтернативный выход — Х2 за прибыльный коэффициент 2.44.
За 38 матчей между собой команды наколотили друг другу 81 гол, что в среднем за игру составляет немногим больше двух штук (2,13 мяча, если быть точным). При таких раскладах тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.85 выглядит весьма заманчиво. Статистика выступлений «Шагадама» и «Мерва» в нынешнем розыгрыше чемпионата Туркмении — на нашей стороне: всего два гола на двоих после четвёртого тура. Маловато будет».
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