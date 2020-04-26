Курс доллара на 26 апреля. Прогноз аналитика: спрос на наши активы укрепит рубль

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов дал краткосрочный прогноз на курс рубля к доллару США.



«На следующей неделе можно ожидать выхода нашей валюты в коридор 72−74, то есть рост рубля может продолжиться. Постепенная стабилизация экономической обстановки в Европе и США будет уменьшать риски на финансовых рынках и поддерживать цены на нефть.

Привлекательно выглядят и наши акции, и наши облигации, особенно в контексте возможного дальнейшего снижения Банком России ключевой ставки. Поэтому спрос на наши активы укрепит рубль».



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте после обвала цены на нефть курс рубля резко снизился. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.



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