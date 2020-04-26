Клиент БК проиграл 500 тыс. рублей, поставив на матч по Dota 2

Клиент букмекерской компании проиграл 500 тыс. рублей, поставив на киберспорт. Игрок выбрал для ставки матч ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2 между Team Unique и Ninjas in Pyjamas, который состоялся 13 апреля.

Клиент БК поставил на счёт 2:0 в пользу Ninjas in Pyjamas, однако встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу Team Unique. В результате неудачного пари игрок потерял все средства.



На победу Ninjas in Pyjamas в двух картах букмекеры давали коэффициент 2.32. В случае прохода ставка могла бы принести клиенту 1,16 млн рублей.

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