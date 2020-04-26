«Ислочь» — «Витебск»: прогноз Александра Неценко на матч 6-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Ислочь» — «Витебск».
Ставка: «Ислочь» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 1.90.
«Ислочь» прекрасно смотрится в последнее время. Начинала сезон, пытаясь получить своё за счёт мастерства и снайперского дара Янсане, а сейчас команда изменила тактическую схему. Стала играть разнообразнее в атаке, получая достаточно моментов для забивания голов в ворота соперников.
Капитан команды Комаровский в блестящей форме. Переведен в центр поля. На его счету уже два гола и две передачи. Прекрасно смотрятся в атаке и Януш, и Макась. И Янсане в первых двух турах принес 6 очков команде.
«Витебск» играет посуше. Команда Сергея Ясинского здорово организована, неудобный соперник для любого оппонента. Только что «Витебск» обыграл брестское «Динамо», дал отпор «Слуцку». С минимальным счётом (1:0) обыграл «Городею» и «Смолевичи».
Из особенностей игры «Витебска» — команда вместе с соперниками почти никогда не пробивает стандартный тотал в 2,5 мяча. «Ислочь» — наоборот: в последних трех турах проходит ставка обе забьют и пробивается стандартный тотал в 2,5 мяча.
Впрочем, «Витебск» — не самый удобный соперник для «Ислочи». В последних четырех матчах из шести именно «Витебск» добивался успеха. Необходимо отметить, что «Ислочь» — единственная команда, которая в пяти турах чемпионата в каждом матче забивала минимум по голу. Кроме того, у «Ислочи» возникали ситуации, когда не удавалось сдержать преимущества. Со «Слуцком» и брестским «Динамо», когда команда проиграла, она вела в счете, но не сумела удержать перевес.
Памятуя о более раскованном стиле игры «Ислочи», поставил бы на то, что дома «волки» не проиграют, а тотал больше 1,5».
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