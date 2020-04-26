«Вальтер Ферретти» — «Манагуа»: прогноз и ставка на матч чемпионата Никарагуа по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на первый матч полуфинала плей-офф Клаусуры чемпионата Никарагуа, в котором «Вальтер Ферретти» примет «Манагуа».
Ставка: ничья за 3.20.
«Манагуа» не проигрывает на протяжении уже 12 матчей и сейчас пребывает в отличной форме. Более того, за всё это время она скатала лишь три ничьи. При девяти соответственно победах.
«Вальтер Ферретти» также может записать в свой актив концовку регулярного чемпионата. Безукоризненной её, конечно, назвать нельзя, но шесть побед в последних восьми поединках — результат солидный. К слову, в последнем матче (а это был четвертьфинал) клуб проехался катком по бедной «Халапе» (5:1).
«Вальтер Ферретти» не может обыграть «Манагуа» уже четыре матча кряду. Однажды соперники скатали ничью, а еще три встречи остались за «Манагуа». При этом последние два матча прошли в рамках регулярного чемпионата Клаусуры, и оба завершились со счётом 1:0. Однако «Вальтер Ферретти» знает, как играть против «Манагуа»: из предыдущих 59 игр 29 завершились в его пользу.
При этом обе команды находятся в отличной форме и в целом выглядит сопоставимыми по классу. Также не стоит забывать о степени ответственности встречи и о том, что у соперников будет ещё ответный поединок. А при таких раскладах есть смысл подумать над ничьей за внушительный коэффициент 3.20".
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