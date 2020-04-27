Курс доллара. Прогноз аналитика на май: нас ждёт непростой месяц

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич дал прогноз на курс доллара на май 2020 года.



«Май не обещает стать лёгким месяцем, рискуя в очередной раз доказать справедливость поговорки «продавай в мае и уходи». Тем не менее пока мы придерживаемся сравнительно оптимистичного настроя на предстоящий месяц. Мало кто сомневается, что экономика всего мира и России испытывает ужасающее сжатие, восстановление после которого не будет лёгким и быстрым. Но всё же рискнём предположить, что в мае эти проблемы ещё не смогут накопиться в полной мере. Как снежному кому требуется время, чтобы стать ужасающе большим, так и неплатежам по займам требуется 2−3 месяца, чтобы перейти в разряд проблемных, что потребует от банков наращивания резервов.



В мае рынки могут вести себя чуть более уверенно, развивая отскок апреля. Сейчас кажется, что после месяца локдауна и отрицательных цен на нефть любые новости могут выглядеть не столь плохими. Тем более что чуть ли не ежедневно появляются новости об очередных пакетах поддержки для бизнеса. Всё это несколько приободряет рынки и поддерживает спрос на рубль.



Наиболее вероятным видится сценарий снижения доллара к 71 рублю. С 2015 года область вблизи этого уровня много раз разворачивала доллар от роста к снижению. Теперь же она будет выполнять противоположную роль. Евро при этом рискует балансировать вблизи 80 рублей, так как с одной стороны у евро есть потенциал для отскока, а с другой — рубль и нефть тоже сильно перепроданы», — заявил Купцикевич.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте после обвала цены на нефть курс рубля резко снизился. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.



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