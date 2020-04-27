Курс доллара. Прогноз на 2020 год: американская валюта может упасть до 67 рублей

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер дал прогноз на курс доллара США на 2020 год.



«Восстановление финансовых рынков сейчас зависит от двух факторов. Первый – это жёсткие ограничительные меры, которые позволят странам справиться с дальнейшим распространением коронавируса. Улучшение эпидемиологической обстановки приведёт к повышению спроса и восстановлению активности производств. Второй – действия финансовых властей, направленные на прохождение пика экономического кризиса с наименьшими потерями. Необходимо сохранить мягкую монетарную и фискальную политику, дабы избежать кризиса ликвидности.



На курс российского рубля влияет движение мирового капитала, цены на сырьё и металлы, а также санкции. Мягкая политика, которую сейчас ведёт ЦБ РФ, должна ускорить восстановление экономических процессов и вызвать рост потребительского спроса. Эксперты полагают, что рубль останется относительно устойчивым.



Если ситуация будет развиваться по позитивному сценарию, российская валюта продолжит расти. В качестве ориентира мы не исключаем снижение курса доллара до 70 рублей и даже до 67 рублей. Курс евро может опуститься до 77-75 рублей», — сказал Зельцер.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте после обвала цены на нефть курс рубля резко снизился. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.



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