Курс доллара. Прогноз трейдера: говорить о стабильности рубля рано

Аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Несмотря на то что самое страшное для рубля позади, всё ещё в очередной раз может измениться. Во-первых, закачивается налоговый период, что само по себе для нацвалюты уже плохо. Во-вторых, цены на нефть продолжают оставаться не на комфортном для рубля уровне. И при любом колебании вниз они мгновенно потянут за собой и рубль.



В ближайшие дни с новым обращением к России выступит глава государства Владимир Путин, который почти наверняка продлит действующий в стране режим самоизоляции как минимум до конца майских праздников. Что негативно скажется на курсе. В этой связи в ближайшей перспективе рубль будет торговаться к доллару в диапазоне 74-75. На долгую же делать прогноз пока рано. Многое будет зависеть от ситуации с COVID-19, как в России, так и во всём мире в целом», – подчеркнул Кочетков.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте после обвала цены на нефть курс рубля резко снизился. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.



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