Курс доллара США. Прогноз банкиров на 2020 год: возможны скачки до 90 рублей

Аналитики банка «Нордеа» дали прогноз на курс доллара США в 2020 году.
«Если начнётся вторая волна пандемии, то стоимость нефти марки Brent до конца года будет держаться ниже $ 30 за баррель. В таком случае курс доллара по отношению к нацвалюте иногда будет подниматься до 80-90 рублей. Но такой сценарий всё-таки не является самым вероятным. Базовый прогноз на курс доллара к рублю более позитивный, но пока говорить о нём рано. Определяющим периодом для российского рубля станет май-июнь, когда карантинные меры, которые действуют сейчас в стране, могут быть как продлены, так и отменены», – подчеркнули эксперты «Нордеа».
Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
В марте после обвала цены на нефть курс рубля резко снизился. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.
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