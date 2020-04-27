Коронавирус. Свежие новости. Прогноз Дмитрия Пескова: к лету всем станет легче

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал прогноз выхода России на плато коронавирусной инфекции.



«Давайте посмотрим на такие страны, как Италия, Испания. Динамика более или менее сопоставимая. Сколько там продолжалась критическая фаза? Максимум полтора месяца. Где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», — отметил Песков.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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