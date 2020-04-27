Коронавирус. Последние новости. Прогноз пульмонолога: к осени эпидемия закончится

Профессор, заведующий кафедрой пульмонологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Сеченовский университет), главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«Россия может выйти на плато по коронавирусу примерно через месяц, а его длительность составит три-четыре недели. После плато начнётся снижение, и при хорошем сценарии конца эпидемии можно будет ожидать в конце лета — начале осени. Но точного прогноза сейчас не может дать никто», — подчеркнул Авдеев.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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