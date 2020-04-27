Коронавирус сегодня, 27 апреля. Прогноз инфекциониста: к июлю Россия выйдет из эпидемии

Главный врач центра «Лидер-медицина», инфекционист Евгений Тимаков дал прогноз на течение коронавирусной инфекции в России.



«В начале майских праздников повысится суточный прирост заболевших. После этого, к середине мая Москва выйдет на плато, а регионы достигнут его на две-четыре недели позже в зависимости от того, какая у них ситуация. Длиться этот период будет примерно две недели, а затем начнётся снижение. И к концу июня – началу июля Россия начнёт выходить из этой ситуации», — заявил Тимаков.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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