Эксперты: «Локомотив» не станет менять Сёмина на Николича

26 апреля сербские СМИ сообщили, что Марко Николич уже подписал контракт с московским «Локомотивом». Но по оценке букмекеров, говорить об этом рано. Юрий Сёмин остаётся главным претендентом на тренерский пост московского клуба в следующем сезоне.
Поставить на то, что Сёмин сохранит свой пост, можно с коэффициентом 2.50. Напомним, что контракт наставника истекает 31 мая, и пока о его продлении не сообщалось.
Из других специалистов вероятнее всего приход в клуб Вадима Евсеева, который сейчас тренирует «Уфу». Поставить на это можно с коэффициентом 3.00.
Сделать ставку на португальского специалиста Педру Мартинша можно за 4.50. Вероятность прихода Марко Николича в клуб оценивают коэффициентом 5.50. Наконец, на Олега Пашинина, который сейчас работает в штабе Сёмина, можно сделать ставку с коэффициентом 12.00.
Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!
- 27 апреля 2020
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 26 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 25 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:34