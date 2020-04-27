Эксперты: «Локомотив» не станет менять Сёмина на Николича

26 апреля сербские СМИ сообщили, что Марко Николич уже подписал контракт с московским «Локомотивом». Но по оценке букмекеров, говорить об этом рано. Юрий Сёмин остаётся главным претендентом на тренерский пост московского клуба в следующем сезоне.



Поставить на то, что Сёмин сохранит свой пост, можно с коэффициентом 2.50. Напомним, что контракт наставника истекает 31 мая, и пока о его продлении не сообщалось.



Из других специалистов вероятнее всего приход в клуб Вадима Евсеева, который сейчас тренирует «Уфу». Поставить на это можно с коэффициентом 3.00.



Сделать ставку на португальского специалиста Педру Мартинша можно за 4.50. Вероятность прихода Марко Николича в клуб оценивают коэффициентом 5.50. Наконец, на Олега Пашинина, который сейчас работает в штабе Сёмина, можно сделать ставку с коэффициентом 12.00.



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