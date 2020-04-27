Эксперты: Казахстан выйдет с карантина до осени

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил в стране режим ЧП до 11 мая в связи с пандемией коронавируса. Он отметил, что, если до этого периода вспышка пойдёт на спад, режим отменят.



По оценке букмекеров, Казахстан может остаться на карантине даже до осени. Но вероятность этого невелика. Сделать ставку на то, что в Алма-Ате и Нур-Султане продлят карантин до осени 2020 года, можно с коэффициентом 5.00. Это примерно 18% вероятности. Поставить на то, что казахстанцы выйдут с карантина раньше, можно за 1.15 (82%).



По данным казахстанского минздрава, в стране зарегистрирован 2791 случай коронавируса, 682 человека выздоровели. Умерли 25 человек.



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