Курс доллара США. Прогноз эксперта: про 62 за доллар придётся надолго забыть

Вице-президент, начальник управления казначейства банка «Ренессанс Кредит» Виктор Касьянов дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«К сожалению, крепкий рубль в условиях спада экономики и прогнозируемого падения бюджетных доходов невыгоден с точки зрения получения доходов от крупных экспортёров. Сейчас нефть марки Brent торгуется на уровне около $ 20−25 за баррель, и период восстановления нефтяных цен займёт не менее года. Поэтому я ожидаю, что в течение этого срока рубль не вернётся к прежним значениям. Про курс в 62 рубля за доллар придётся надолго забыть.



С учётом текущего уровня нефтяных цен курс доллара, скорее всего, будет находиться в диапазоне 73−78. При этом я не исключаю краткосрочных периодов, когда курс выйдет из указанного коридора в район 80−82», — отметил Касьянов.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте после обвала цены на нефть курс рубля резко снизился. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.



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