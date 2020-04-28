Курс доллара США. Прогноз трейдера: рубль укрепится в мае

Профессиональный финансовый инвестор Ян Марчинский дал прогноз на курс доллара США в мае 2020 года.



«Я ожидаю укрепления рубля в мае. Цены на нефть упали и сверхнизкими уже вошли в историю. Особенно нефть WTI, которая торговалась по цене минус $ 40 за баррель — то есть продавцы доплачивали за нефть покупателям. Самое страшное, на мой взгляд, позади, и в мае ожидают рост потребления нефти и спроса на энергоносители. Да, нефть будет под ударом из-за возможных политических интриг, но сильного падения цен североморской нефти марки Brent, которая важна для России, не ожидаю. Поэтому я прогнозирую укрепление курса рубля до уровня 70 за доллар.



Также важным фактором укрепления рубля является поддержка со стороны Центрального банка, который продаёт валюту из фонда национальной безопасности. Но если смотреть долгосрочно, то рубль будет под давлением», — заявил Марчинский.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте после обвала цены на нефть курс рубля резко снизился. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.



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