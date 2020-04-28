Курс доллара на 27 апреля — 3 мая. Прогноз аналитика: возможно падение рубля

Аналитик УК «Промсвязь» Гельды Союнов дал прогноз курса доллара США на ближайшую неделю.



«В среду состоится заседание Комитета по операциям на открытом рынке США. По его итогам учётная ставка будет сохранена на текущих уровнях, но для участников рынка будет важна оценка текущего состояния макроэкономики от регулятора. В четверг же пройдёт экспирация действующих контрактов на поставку «чёрного золота» сорта Brent. В этой связи я ожидаю пусть краткосрочного, но существенного падения товарных контрактов, что плохо скажется на курсе российской валюты. В целом же до конца рабочей недели рубль в паре с долларом будет находиться в диапазоне 74-78», – сказал Союнов.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте после обвала цены на нефть курс рубля резко снизился. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.



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