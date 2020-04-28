Коронавирус сегодня. Прогноз учёных: к лету эпидемия в России закончится

Учёные Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) дали прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«Пандемия коронавируса в мире завершится к 26 ноября этого года, в России – на 97% к 24 мая и на 99% к 4 июня. В Италии эпидемия завершится на 97% к 8 мая, в Великобритании – на 99% к 28 мая. В США эпидемия закончится к 4 сентября», — говорится в прогнозе.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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