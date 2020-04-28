Коронавирус сегодня, 28 апреля. Прогноз врача: перелом пока не наступил

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович дала прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«Даже если число вирус-положительных и будет сокращаться, всё равно надо сперва дождаться периода, когда медицинские учреждения будут в значительно большей степени выписывать выздоровевших, а не принимать новых госпитализированных. Вот почему следует и дальше соблюдать режим самоизоляции. Число новых зафиксированных случаев остаётся достаточно большим. Пока никакого перелома не наступило – и мы только плавно входим в более спокойный период. Снятие сейчас ограничительных мер лишь приведёт к новой волне заражения», – отметила Попович.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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