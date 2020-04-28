Коронавирус. Последние новости. Прогноз вирусолога: Россия почти на плато

Доктор медицинских наук, вирусолог профессор Анатолий Альштейн дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«В последнюю неделю число людей, которые признаны инфицированными, немножко падает, немножко повышается. Последние дни неблагоприятные: 5,8—6,1 тыс. заболевших но при этом 6 тысяч заболевших было ещё 19-го числа. Поэтому я думаю, что у нас идёт некоторая стабилизация. Мы не рвёмся в безоблачную высь с этими заболеваниями, с частотой заболеваний, и где-то примерно мы близко к плато. Я думаю, что через пару недель, наверное, мы будем наблюдать и снижение», — заявил Альштейн.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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