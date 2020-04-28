Букмекеры обрушили коэффициент на возобновление Бундеслиги до лета

Уже совсем скоро Бундеслига возобновится! Предполагается, что чемпионат Германии по футболу продолжится с 9 мая. Всех игроков и персонал будут тестировать на коронавирус, а участников мероприятия будет не более 320. Такое решение приняли на общем собрании клубов, а власти не возражают против возобновления матчей. Букмекеры обрушили коэффициенты на возобновление Бундеслиги.



Сделать ставку на то, что в Германии начнут играть до 1 июня, можно за 1.25. Это примерно 78% вероятности. Поставить на то, что турнир продолжится до 15 июня, составляет 1.15 (82%), а на то, что матчи продолжат играть до 1 июля, можно с коэффициентом 1.05 (88%).



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