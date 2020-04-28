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Эксперты: коронавирус может сорвать Олимпиаду в 2021 году

Эксперты: коронавирус может сорвать Олимпиаду в 2021 году
Ставки / Прогнозы 0

Глава японской Ассоциации врачей Ёситакэ Ёкокура заявил, что если вакцину от коронавируса не изобретут в ближайшее время, то проведение Олимпиады в Токио в 2021 году будет невозможно. Букмекеры повысили коэффициент, что церемония открытия игр состоится 23 июля 2021 года, как и было запланировано.

Поставить на то, что всё пройдёт по расписанию, можно с коэффициентом 1.30. Это примерно 70%. Ранее сделать ставку на этот исход можно было за 1.14.

Вероятность того, что дату церемонии открытия Олимпиады перенесут, аналитики оценили коэффициентом 3.52 (30%).

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