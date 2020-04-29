«Шахтёр» — «Динамо-Брест»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Беларуси

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Шахтёр» — «Динамо-Брест» в полуфинале Кубка Беларуси сезона-2019/2020.



Ставка: «Динамо-Брест» забьёт во 2-м тайме за 2.25.



«На повестке дня ответные полуфинальные матчи Кубка Беларуси. В Солигорске «Шахтёр» будет принимать брестское «Динамо», чемпиона страны. В выходные команды играли в чемпионате, и достаточно неожиданно солигорский клуб одержал победу 2:0, причём на выезде. До этого же «Динамо» выиграло 2:0 в первом полуфинальном матче Кубка.



Непростая ситуация у «Шахтёра». Надо повнимательнее сыграть в обороне и постараться этот гандикап отыграть. В чемпионате это удалось. Но там своя стратегия, свои разборки. В чемпионате брестский клуб выступает из рук вон плохо. Что касается Кубка Белоруссии, то в основное время брестское «Динамо» не проигрывало в последних 15 матчах (10 побед и 5 ничьих). Но у «Динамо» пропустит игру Элис Бакай, получивший серьёзную травму. У «Шахтёра» не сыграет Лаша Шиндагоридзе, не знаю, как сильно это повлияет.



Как мне видится развитие этого матча… Конечно, «Шахтёр» должен сыграть внимательно и аккуратно в обороне, чтобы не пропустить. Если пропустить, придется забивать минимум четыре, а это, на мой взгляд, непосильная задача. Наверное, «Шахтёру» придётся рисковать во втором тайме. Где риск — там шанс. И этот риск может быть слишком авантюрным. Брестское «Динамо» за счёт контригры попробует воспользоваться свободным пространством.



Мой прогноз — «гол «Динамо» во 2-м тайме». Отличный коэффициент — 2,25. Гол, который похоронит все надежды на финал для солигорского клуба», — сказал Генич.



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