«Шахтёр» — «Динамо»: прогноз Владислава Радимова на матч 1/2 финала Кубка Беларуси

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Беларуси «Шахтёр» — «Динамо».



Ставка: меньше 3 голов в матче за 1.66.



«В первом полуфинальном поединке победило «Динамо-Брест» со счётом 2:0, но в последнем домашнем матче чемпионата они проиграли с таким же счётом солигорскому «Шахтёру». Где здесь настоящее, понять сложно, но к выходу дальше ближе всё-таки «Динамо-Брест», и я бы в этой встрече сыграл на тотал меньше. Понятное дело, что «Динамо-Брест» будет играть по комфортному счёту первой встречи и у «Шахтёра» не будет много пространства играть в свою игру, как в последнем очном матче чемпионата, это очевидно.



Очень хорошо вырисовывается тотал меньше и проход «Динамо-Брест». Конечно, «Брест» сейчас лихорадит, так как команда находится в зоне вылета, но сейчас кубковый поединок, в котором есть преимущество первой встречи, и лучше всего играть от обороны. «Шахтёру» легче играть на контратаках, когда есть для этого пространство, которое соперник в этой встрече не отдаст, имея в запасе 2:0. «Динамо-Брест» сосредоточится на обороне и будет использовать мастерство своих игроков впереди, а забьёт или нет — это уже вторая задача, первая — не пропускать голы. Большинство белорусских команд с такими задачами справляются на раз-два», — сказал Радимов.



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!

«Шахтёр С» — «Динамо-Брест». Прогноз: Бодул и Иванович осадят штрафную чемпиона Беларуси Даже для перевода игры в дополнительное время «кротам» надо забивать два безответных мяча.