БАТЭ — «Славия»: прогноз Виктора Гусева на ответную игру 1/2 финала Кубка Беларуси

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Беларуси БАТЭ — «Славия».



Ставка: победа БАТЭ со счётом 1:0 за 5.50.



«Пусть в сложившихся условиях самоизоляции и карантина футбола сейчас не слишком много, однако в Беларуси играют не только по выходным, но и среди недели. Речь идёт о полуфинальных противостояниях в национальном Кубке. В одном из ответных матчей БАТЭ на своём поле примет “Славию” из Мозыри.



Первая встреча между соперниками состоялась ещё 8 апреля. Тогда “Славия” довольно неожиданным образом на своём поле с минимальным счётом 1:0 сумела победить. Теперь борисовской команде на своём поле просто необходимо забивать, идти вперёд и отыгрывать данное отставание.



БАТЭ не слишком удачно стартовал в нынешнем сезоне белорусской Высшей лиги. Тем не менее сейчас борисовская команда набрала ход и привела себя в отличную форму. Сейчас многократный чемпион страны поднялся уже на четвёртую строчку. На данный момент в промежуточной турнирной таблице БАТЭ отстаёт от лидера всего на одну победу.



“Славия” не слишком хорошо действует в национальном чемпионате. Данный клуб находится лишь на 13-й из 16 позиций. Мне кажется, что руководство и футболисты команды из Мозыри сделали ставку на Кубок страны. Тем более у “Славии” хорошая статистика в матчах с БАТЭ в этом сезоне. Команды встречались дважды, и оба раза побеждала именно “Славия”.



Мне кажется, что “Славия” на выезде точно не станет идти активным образом вперёд и постарается сыграть на удержание счёта. Этим и должны воспользоваться хозяева, которые постепенно привели себя в форму. Тем не менее оборона у гостей довольно неплохая и способна не пропустить много. Исходя из этого, делаю довольно конкретный прогноз — победа БАТЭ со счётом 1:0», — сказал Гусев.



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БАТЭ — «Славия». Прогноз: Драгун, Нехайчик и Филипенко выйдут в финал Кубка Беларуси БАТЭ далёк от оптимального состояния, но результаты уже выправились.