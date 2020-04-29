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Что делать с рублём сегодня. Прогноз эксперта: на рынках не будет паники

Что делать с рублём сегодня. Прогноз эксперта: на рынках не будет паники
Ставки / Прогнозы 0

Аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.

«Меры ЦБ РФ в виде продажи валюты в объёмах, превышающих уровень $ 270 млн в день, продолжают оказывать на российскую валюту стабилизирующее воздействие. На наш взгляд, Банк России в ближайшей перспективе продолжит расширять объёмы данной поддержки. Также в пользу рублевой устойчивости выступает и тот факт, что нефтяным ценам удаётся сохранять уровни выше $ 20 — панические настроения инвесторов на нефтяном рынке нормализовались. Ожидаем, что в среду курс будет формироваться в диапазоне 73,60-74,70 за доллар», — сказал Покатович.

Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).

В марте после обвала цены на нефть курс рубля резко снизился. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.

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