«Шахтёр» — «Динамо»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу Кубка Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Беларуси «Шахтёр» — «Динамо».



Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.90.



«Первый матч этого кубкового противостояния закончился со счётом 2:0 в пользу «Динамо». Также можно отметить, что эти соперники встречались в матче прошлого тура, где победу одержал «Шахтёр» (2:0). Я веду к тому, что команды сыграют между собой в третий раз, до этого они обменялись победами, но в игровом плане победитель не всегда был справедлив. Например, в прошлой игре «Шахтёр» выиграл 2:0 на выезде, и кажется, что команда намного сильнее, но по игре и по моментам динамовцы были лучше. Как говорится, футбол всегда справедлив, но с другой стороны, можно создавать много моментов, но их не реализовывать.



У «Динамо-Брест» есть хорошая игра, но присутствуют сложности с реализацией. Думаю, динамовцам на выезде будет удобнее играть против «Шахтёра», хотя понятно, что солигорцы, несмотря на победу в прошлой игре, сделают анализ тех моментов, которые у них не получались, но фаворитом этого кубкового матча я считаю «Динамо».



Очень сложно предсказать счёт этого матча, потому что белорусский футбол сложно прогнозировать, и, например, перед прошлым туром я говорил, что в нём забивается мало голов, и как раз в этом туре команды показали высокую результативность и была зафиксирована всего одна нулевая ничья. Сейчас такая же сложная ситуация, но могу сказать, что я ставлю на проход динамовцев в финал Кубка Беларуси.



Динамовцам нужно подтянуть реализацию, и тогда они снова станут одной из сильнейших команд Беларуси. В предстоящем матче им нет смысла играть от обороны. Я считаю, что у «Динамо» вполне солидная игра и в каждой линии есть лидеры, на которых можно рассчитывать. «Динамо» как минимум не проиграет в этой игре, и у него есть хорошие шансы на победу», — сказал Непомнящий.



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