БАТЭ — «Славия»: прогноз Владислава Радимова на ответный матч 1/2 финала Кубка Беларуси

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Беларуси БАТЭ — «Славия».



Ставка: победа БАТЭ минимум в 2 мяча за 1.89.



«БАТЭ набрал хорошую форму и выигрывает. В полуфинале Кубка борисовчане не допустят осечки. Наблюдал матч, когда «Славия» проиграла «Минску» дома, и там было без шансов. Даже не сомневаюсь, что БАТЭ будет играть основным составом и смело возьму их победу с форой (-1.5). Сильно сомневаюсь, что «Славия» вообще сможет забить в данном поединке, так как БАТЭ в последнее время очень хорошо контролирует игру и практически всё время доминирует на поле, играя с мячом. Очень грамотно и чётко выглядит БАТЭ, и мне это нравится.



В начале чемпионата БАТЭ лишь набирало обороты, а сейчас команда смотрится очень сбалансированно, уверенно, и я не сомневаюсь в победе БАТЭ с форой. Команда будет играть в атаку и забьёт столько, сколько захочет, ну а соперник не из тех, кто сможет огрызаться и сопротивляться. Скорее всего, можно предположить сухую победу БАТЭ, но я не буду рисковать и предпочту фору (-1.5). Думаю, что в этом матче разгром обеспечен», — сказал Радимов.

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