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Коронавирус сегодня. Прогноз Сбербанка: пик в России будет в первой декаде мая

Коронавирус сегодня. Прогноз Сбербанка: пик в России будет в первой декаде мая
Ставки / Прогнозы 0

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о прогнозе на пик распространения коронавирусной инфекции в России. Специалисты банка разработали математическую модель для его определения.

«По всей стране пик придётся на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее. Поэтому нам нужно по-прежнему соблюдать все правила самоизоляции, максимально оберегая наших родителей, бабушек и дедушек. Над математической моделью работали лучшие специалисты Сбербанка по анализу больших данных и исследователи искусственного интеллекта. Модель в своих прогнозах учитывает такие факторы, как распределение населения по районам и по странам, миграция между этими районами с использованием всех видов транспорта и все возможные статусы заболевших — от восприимчивых к заболеванию до выздоравливающих», — заявил Ведяхин.

По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).

Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).

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