БАТЭ — «Славия»: ставка Валерия Непомнящего на игру Кубка Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Беларуси БАТЭ — «Славия».



Ставка: БАТЭ пройдёт в финал за 1.77.



«БАТЭ находит себя, и я думаю, что он явный фаворит матча. «Славия» сейчас не является для него конкурентом в кубковом противостоянии. Я ставлю на победу БАТЭ в матче, а в целом у борисовчан есть шансы выиграть с разницей в два мяча и больше и пройти в финал Кубка Беларуси, всё-таки разница в классе между нынешними соперниками сейчас есть. «Славия» меня ещё не вдохновила ни в одной игре этого сезона. Например, в последней игре с «Минском» она выглядела не лучшим образом. БАТЭ обыграл в прошлом туре «Городею», и можно отметить, что игра борисовчан улучшается, но она ещё не такая, какую мы привыкли видеть в их лучших играх.



БАТЭ максимально серьёзно отнесётся к этой игре, так как это уже полуфинальная стадия, и если команда выйдет в финал, то, возможно, уже будет гарантировано участие в еврокубках на следующий сезон, потому что часто так бывает, что в еврокубках участвуют две команды, вышедшие в финал турнира. Думаю, что БАТЭ сможет добиться положительного результата и станет победителем этого противостояния», — сказал Непомнящий.



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БАТЭ — «Славия». Прогноз: Драгун, Нехайчик и Филипенко выйдут в финал Кубка Беларуси БАТЭ далёк от оптимального состояния, но результаты уже выправились.