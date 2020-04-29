В России предложили создать реестр киберспортивных турниров для ставок

Первая СРО букмекеров предложила создать перечень киберспортивных турниров, на которые будет разрешено принимать ставки.



«Сейчас, когда практически все спортивные соревнования приостановлены, киберспорт вышел на первое место по объёму ставок у российских букмекеров. Поэтому нужно более пристально регулировать эту сферу. На данный момент в киберспорте проходит очень много не очень надёжных событий. Непонятно, кто их организует, где они проводятся и проводятся ли вообще», — заявил исполнительный директор Первой СРО Олег Давыдов.



Он рассказал, что Первая СРО рассматривает возможность по согласованию с федеральными органами госвласти внедрения единого реестра киберспортивных соревнований, на которые можно принимать ставки.



«Реестр будет общим для всех российских букмекеров, чтобы ставки принимались только на те турниры, которые действительно существуют и результаты которых проверяемы. Это защитит от недобросовестных практик, в первую очередь, клиентов БК», — подчеркнул Давыдов.



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!