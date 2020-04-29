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В России предложили создать реестр киберспортивных турниров для ставок

В России предложили создать реестр киберспортивных турниров для ставок
Ставки / Прогнозы 0

Первая СРО букмекеров предложила создать перечень киберспортивных турниров, на которые будет разрешено принимать ставки.

«Сейчас, когда практически все спортивные соревнования приостановлены, киберспорт вышел на первое место по объёму ставок у российских букмекеров. Поэтому нужно более пристально регулировать эту сферу. На данный момент в киберспорте проходит очень много не очень надёжных событий. Непонятно, кто их организует, где они проводятся и проводятся ли вообще», — заявил исполнительный директор Первой СРО Олег Давыдов.

Он рассказал, что Первая СРО рассматривает возможность по согласованию с федеральными органами госвласти внедрения единого реестра киберспортивных соревнований, на которые можно принимать ставки.

«Реестр будет общим для всех российских букмекеров, чтобы ставки принимались только на те турниры, которые действительно существуют и результаты которых проверяемы. Это защитит от недобросовестных практик, в первую очередь, клиентов БК», — подчеркнул Давыдов.

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