БАТЭ – «Славия»: прогноз и ставка Александра Неценко на матч 1/2 финала Кубка Беларуси

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на 2-й матч 1/2 финала Кубка Беларуси сезона-2019/2020 БАТЭ – «Славия» (Мозырь).



Cтавка: победа БАТЭ минимум в 2 мяча за 2.03.



«Давайте поговорим о предстоящем полуфинальном матче Кубка Белоруссии, в котором БАТЭ будет принимать «Славию» из Мозыря. В этом сезоне команды встретятся уже в третий раз. Мозыряне сумели в чемпионате обыграть борисовчан со счётом 2:1, а затем в первом полуфинальном матче одолели дома со счётом 1:0. За три недели всё кардинально поменялось.



«Славия» за три недели из-за травм потеряла половину состава, включая и лидера атаки Чухлея. Взяла всего 1 очко из 9 возможных. Что касается БАТЭ, то команда прилично разогналась и в последних четырёх турах чемпионата выиграла три матча. При этом за этот отрезок не пропустила ни одного мяча, забив 6.



БАТЭ мог выиграть и четвёртый матч у «Торпедо-БелАЗа», но Нехайчик не реализовал пенальти. После поражения в гостях в первом матче со счётом 0:1 БАТЭ в ответной игре должен забивать как минимум 2 мяча. Кирилл Альшевский со своей командой вполне может справиться с этой задачей. К тому же тренер не устаёт хвалить свою команду по качеству игры. Он это делал даже в проигранных встречах на старте сезона.



Подтверждением этого служит и индивидуальный рейтинг игроков чемпионата Белоруссии. Среди семи первых футболистов шесть из БАТЭ, включая почти всю линию атаки. Это Стасевич, Драгун, Нехайчик, новичок команды, исландец Уильямсон, который в этом сезоне уже забивал в ворота «Славии». Конечно же, на первом месте находится босниец Настич с его великолепными подключениями в атаку.



Кроме того в последних пяти домашних очных матчах БАТЭ четыре раза обыгрывал «Славию». В двух последних случаях с сухим счётом 4:0 и 2:0. В данном случае возьму победу БАТЭ с форой (-1.5). Надеюсь, нам повезёт. Удачи!» — сказал Неценко.



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БАТЭ — «Славия». Прогноз и ставка на статистику в матче Кубка Беларуси, коэффициент 3.00 Берём коэффициент 3.00 в ответной игре полуфинала Кубка Беларуси.