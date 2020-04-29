«Шахтёр» — «Динамо-Брест»: ставка Александра Неценко на игру Кубка Беларуси

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на 2-й матч 1/2 финала Кубка Беларуси сезона-2019/2020 «Шахтёр» — «Динамо».



Ставка: «Шахтёр» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 1.75.



«Как пошутил наставник «Шахтёра» Юрий Вернидуб, его команда будто играет хоккейный плей-офф. Солигорцы в этом сезоне сыграли уже по три матча с «Торпедо-БелАЗом» и брестским «Динамо». Все три матча с чемпионом страны закончились с одинаковым счётом 2:0. В Суперкубке Беларуси, который проходил в Минске, Милевский и компания забили два мяча в первом тайме и справедливо «укатали» горняков. В первом кубковом полуфинале в Бресте такой же сценарий. Опять «Динамо» забило два гола в стартовые 45 минут, удержав перевес.



А вот в рамках чемпионата, снова в Бресте, «Шахтёр» наконец реализовал свои моменты (ведь для солигорцев это классическая проблема) и победил. То есть соперникам предстоит уже четвёртое противостояние в сезоне, и пока в «серии» лидирует Брест – 2-1. Однако несколько дней назад у «Динамо» отсутствовала основная пара центральных защитников Кики – Хачериди. Оба были дисквалифицированы. Украинец, к слову, в Кубке может быть задействован. Его пятиматчевая дисквалификация распространяется только на внутреннее первенство. У «Шахтёра» также попал под санкции центральный защитник Политевич, который теперь вернётся.



Очевидно, что Кубок заметно отличается от чемпионата. «Динамо» будет смотреться лучше и точно не станет закрываться. Гол брестчан приведёт к тому, что «Шахтёру» надо будет забивать в ответ уже четыре, что нереально. Но форма солигорцев лучше. Если «Динамо» проиграло в чемпионате 3 матча из последних 4, то горняки смотрелись понадёжнее. К тому же им впервые в сезоне с динамовцами играть дома. А там брестский клуб не побеждал с 2014 года. Думаю, «Шахтёр» второй раз подряд не проиграет, а общий тотал превысит (1.5) мяча», — сказал Неценко.



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«Шахтёр» — «Динамо-Брест». Прогноз на статистику в матче Кубка Беларуси 29 апреля Действующий чемпион Беларуси имеет фору в два мяча и вряд ли упустит своё.