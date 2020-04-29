Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Киберспортивную команду ХК «Трактор» отстранили от турнира за договорной матч

Киберспортивную команду ХК «Трактор» отстранили от турнира за договорной матч
Ставки / Прогнозы 0

Киберспортивную команду хоккейного клуба «Трактор» отстранили от участия в турнире за договорной матч, сообщает сайт WePlay! Pushka League.

Накануне поступила информация, согласно которой одна из команд 26 апреля в матче второго дивизиона Cyber Legacy с Cyber Traktor играла не на победу.

Организаторы турнира пришли к выводу, что Cyber Traktor могла делать ставки на промежуточные результаты матчей. До выяснения всех обстоятельств Cyber Traktor отстранили от участия в турнире.

WePlay! предложила также Cyber Traktor провести внутреннее расследование случившегося и поделиться его итогами.

Челябинский «Трактор» объявил об открытии киберспортивной команды в марте 2020 года.

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!

Natus Vincere — Virtus.pro. Прогноз: таких «медведей» не остановить
Virtus.pro продолжит победную серию в матче с Natus Vincere
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020