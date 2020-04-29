Киберспортивную команду ХК «Трактор» отстранили от турнира за договорной матч

Киберспортивную команду хоккейного клуба «Трактор» отстранили от участия в турнире за договорной матч, сообщает сайт WePlay! Pushka League.

Накануне поступила информация, согласно которой одна из команд 26 апреля в матче второго дивизиона Cyber Legacy с Cyber Traktor играла не на победу.



Организаторы турнира пришли к выводу, что Cyber Traktor могла делать ставки на промежуточные результаты матчей. До выяснения всех обстоятельств Cyber Traktor отстранили от участия в турнире.

WePlay! предложила также Cyber Traktor провести внутреннее расследование случившегося и поделиться его итогами.

Челябинский «Трактор» объявил об открытии киберспортивной команды в марте 2020 года.

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