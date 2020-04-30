Что делать с рублём сегодня. Прогноз эксперта: потенциал рубля пока ограничен

Аналитик РФПИ Рейтер Дмитрий Полевой дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«В текущих условиях достижение уровней 73 -73,50 рубля за доллар до конца недели выглядит вполне вероятным сценарием, однако потенциал дальнейшего роста рубля с этих уровней в ближайшие недели выглядит ограниченным, с нашей точки зрения, учитывая глобальную неопределённость», — заявил Полевой.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте после обвала цены на нефть курс рубля резко снизился. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.



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