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Курс доллара США. Прогноз специалиста: рубль укрепляется, но риски остаются

Курс доллара США. Прогноз специалиста: рубль укрепляется, но риски остаются
Ставки / Прогнозы 0

Аналитик «Промсвязьбанка» Богдан Зварич дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.

«Существенный подъём цен на нефть и позитивная динамика валют развивающихся рынков вкупе с поддержкой со стороны внутренних факторов способствовали росту рубля. В результате доллар сделал шаг к поддержке, расположенной на уровне 73 рубля. Таким образом, американская валюта полноценно закрепилась в диапазоне 70-75 рублей. Однако пока говорить о возможности выхода вниз из этого диапазона преждевременно. Сохраняются риски ухудшения внешнего фона, что поспособствует восстановлению доллара к верхней границе коридора», — отметил Зварич.

Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).

В марте после обвала цены на нефть курс рубля резко снизился. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.

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