Курс доллара сегодня, 30 апреля. Прогноз аналитика: резких скачков не будет

Ведущий аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Рубль был нечувствителен к снижению нефтяных котировок, зато очень внимателен к их повышению. Рисков для смены рамок коридора очень мало. Центробанк ранее понизил ключевую ставку до 5.50% годовых, но это уже было заложено в ценах и потому никого особо не впечатлило. Интервенции на внутреннем рынке продолжаются, что также сглаживает амплитуду колебаний котировок, как и ранее. Режим самоизоляции в России продлится до 11 мая включительно, и это тоже уже учтено в рыночных котировках, поэтому реакция рубля на такие сообщения отсутствует. Однако пока без поддержки ЦБ рублю не справиться. Что касается прогноза курса, он не предусматривает резких скачков», — подчеркнул Гурковский.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте после обвала цены на нефть курс рубля резко снизился. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.



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