Курс доллара США. Прогноз трейдера: рубль не пробьёт отметку 73

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Доллар на международной арене пребывает в основном под давлением, снижаясь в том числе и в паре с рублём. Пара доллар/рубль открылась гэпом вниз, отметившись на минимумах середины апреля в районе 73,45 руб. Однако пробоя уровня 73 руб. сейчас ожидать вряд ли стоит, поскольку в силу повышенной неопределённости на рынке нефти игроки не решатся на более уверенные покупки российской валюты», — заявил эксперт.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте после обвала цены на нефть курс рубля резко снизился. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.



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