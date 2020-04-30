Коронавирус сегодня, 30 апреля. Прогноз ВОЗ на создание вакцины

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге дал прогноз на создание вакцины от коронавируса.



«Конечно, прямо сейчас никто не знает, когда будет вакцина. Обычно это занимает от года до 18 месяцев. Мы надеемся, что благодаря беспрецедентной координации это произойдёт быстрее, может быть, быстрее, чем через год, но кто знает. Могу сказать, что разработка идёт с изумительной скоростью», — заявил Клюге.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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