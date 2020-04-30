Коронавирус. Свежие новости. Прогноз эпидемиолога: пик в России наступит в конце мая

Директор Центрального научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин дал прогноз на пик эпидемии коронавируса в России.



«Темпы роста числа инфицированных в России затормозились. В целом по стране прирост заболевших составляет не более 6%, по Москве — не более 4%. Это свидетельство того, что меры разграничительного характера, без всякого сомнения, имеют положительный эффект. Но тем не менее сказать сегодня о том, что мы находимся на фазе плато, пожалуй, ещё рано. Наверное, лучше говорить об умеренном росте.



Пик эпидемии в России, скорее всего, придётся на середину мая. Затем число заболевших начнёт уменьшаться. На снижение темпов распространения инфекции влияют социальный и природный факторы: социальный — это ограничение контактов людей, природный — солнечный свет, ультрафиолет, который на любой микроорганизм действует губительно», — отметил Акимкин.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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