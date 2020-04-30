Коронавирус. Свежие новости. Прогноз немецкого учёного: вторая волна эпидемии будет

Руководитель института вирусологии берлинской университетской клиники Charité Кристиан Дростен дал прогноз на распространение инфекции коронавируса в мире.



«Думаю, мы можем положиться на науку и ожидать, что к этому моменту в следующем году мы сможем снабдить вакциной или двумя-тремя разными вакцинами, которые сейчас одновременно разрабатываются, значительную часть населения.



Может быть, сезонный эффект позволит нам благополучно пройти через лето с мягкими мерами, с ослаблением нынешних ограничений. Но коллективного иммунитета будет всё ещё мало, и с иммунологически «наивным» населением мы вступим в зимнюю волну. Люди должны быть готовы к повторному введению серьёзных ограничений к зиме», — заявил Дростен.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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