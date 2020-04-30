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Устал от самоизоляции? Поборись с читателями «Чемпионата» в Академии ставок!

Устал от самоизоляции? Поборись с читателями «Чемпионата» в Академии ставок!
Ставки / Прогнозы 0

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, читаешь теорию и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!

После каждого из 25 уроков ты пройдёшь тест на 10 вопросов. На первом месте идут набранные очки, на втором – скорость их набора. Также студенты Академии получают бонус до 15 000 рублей на первые ставки.

Преподаватели Академии ставок:

  • Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.
  • Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.
  • Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».
  • Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».
  • Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.
  • Олег Клепиков, нейропсихолог.
  • Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».

Регистрируйся в Академии «Чемпионата» и получи до 15 000 рублей бонусами на первые ставки!

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