Устал от самоизоляции? Поборись с читателями «Чемпионата» в Академии ставок!

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, читаешь теорию и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!



После каждого из 25 уроков ты пройдёшь тест на 10 вопросов. На первом месте идут набранные очки, на втором – скорость их набора. Также студенты Академии получают бонус до 15 000 рублей на первые ставки.



Преподаватели Академии ставок:

Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.

Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.

Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».

Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».

Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.

Олег Клепиков, нейропсихолог.

Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».

Регистрируйся в Академии «Чемпионата» и получи до 15 000 рублей бонусами на первые ставки!