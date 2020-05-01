«Энергетик» — «Смолевичи»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Беларуси «Энергетик» — «Смолевичи».
Ставка: победа «Энергетика» за 2.30.
«Энергетик» очень удачно стартовал в текущем сезоне и довольно долго всех удивлял. Эта команда начала чемпионат с трёх побед. Однако затем что-то в их игре сломалось. Возможно, где-то этот коллектив преследовало невезение. Тем не менее сейчас в активе футболистов “Энергетика” три поражения в трёх последних турах.
У “Смолевичей” всё ещё хуже. Этот коллектив погряз в самом подвале промежуточной турнирной таблицы и занимает предпоследнее место. Более того, слабая игра коллектива сильно сказывается на его текущих результатах. Напомню, что “Смолевичи” ещё ни разу не победили в этом сезоне, да и очки им даются крайне редко.
Мне кажется, что есть два подходящих варианта на грядущее противостояние. Первый — тотал меньше 1.5 голов. Дело в том, что обе команды забивают крайне редко. Второй вариант мне нравится больше. Речь идёт о чистой победе хозяев. Мы уже наблюдали, что в первых турах “Энергетик” показывал неплохую игру, а в матче с аутсайдером он обязан брать очки. Именно поэтому ставлю на победу “Энергетика», — сказал Занозин.
Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!
- 1 мая 2020
-
10:00
- 30 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 29 апреля 2020
-
20:59
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:48
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 28 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00