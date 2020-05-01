«Энергетик» — «Смолевичи»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Беларуси «Энергетик» — «Смолевичи».



Ставка: победа «Энергетика» за 2.30.



«Энергетик» очень удачно стартовал в текущем сезоне и довольно долго всех удивлял. Эта команда начала чемпионат с трёх побед. Однако затем что-то в их игре сломалось. Возможно, где-то этот коллектив преследовало невезение. Тем не менее сейчас в активе футболистов “Энергетика” три поражения в трёх последних турах.



У “Смолевичей” всё ещё хуже. Этот коллектив погряз в самом подвале промежуточной турнирной таблицы и занимает предпоследнее место. Более того, слабая игра коллектива сильно сказывается на его текущих результатах. Напомню, что “Смолевичи” ещё ни разу не победили в этом сезоне, да и очки им даются крайне редко.



Мне кажется, что есть два подходящих варианта на грядущее противостояние. Первый — тотал меньше 1.5 голов. Дело в том, что обе команды забивают крайне редко. Второй вариант мне нравится больше. Речь идёт о чистой победе хозяев. Мы уже наблюдали, что в первых турах “Энергетик” показывал неплохую игру, а в матче с аутсайдером он обязан брать очки. Именно поэтому ставлю на победу “Энергетика», — сказал Занозин.



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