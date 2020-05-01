«Энергетик» — «Смолевичи»: прогноз Владислава Радимова на игру Высшей лиги Беларуси

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Беларуси «Энергетик» — «Смолевичи».



Ставка: обе забьют — нет за 1.68.



«Команды поменялись местами и теперь хозяином стали «Смолевичи», но в любом случае в прошлом туре обе эти команды уступили и пропустили по три мяча, так что сейчас и те и другие будут играть аккуратно, тем более что они не очень сильны в атаке. Мы не увидим много голов. Поставлю, что хотя бы одна из команд не забьёт. Команды и в первую и во вторую очередь уделят внимание обороне. У них нет ничего сверхъестественного впереди, поэтому вскрывать оборону соперника будет тяжело и если кто-то вдруг случайно забьёт гол, в чём я не очень уверен, то они будут оборонять это преимущество до такой степени, что не позволят создать ни шанса. А у соперника не хватит мастерства, чтобы ответить, поэтому максимум забьёт одна команда.



«Энергетик» начал неплохо, но потом совсем развалился, то есть первые матчи, видимо, на эмоциях он провёл хорошо, но дальше всё пошло не очень. В этой игре я всё-таки небольшое предпочтение отдаю «Смолевичам», — сказал Радимов.



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!

«Энергетик» — «Смолевичи». Прогноз: берём коэффициент 3.30 в матче чемпионата Беларуси Седьмой тур чемпионата Беларуси откроется битвой в Борисове.